Денис Глушаков: «Локо» остается домом для меня. Не понимаю, почему кричат с трибун»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем дебюте за «Химки» в матче с (1:2).

– «Локо» прошлого сезона и этого – разные команды?

– Не так пристально следил, выступал за другой клуб, следил за ним.

– Символично, что ваш дебют за прошел именно на этом стадионе? Или в этом уже нет ничего особенного?

– Почему? «Локомотив» всегда был и остается для меня домом. Команда, которая дала мне путевку в РПЛ. Здесь я заиграл, и мое имя узнали. Многое сделал для этого клуба, а он – для меня. Прежде всего, наверное, «Локомотив» для меня.

Всегда символично возвращаться в Черкизово: здесь много друзей, много кто из персонала остался знакомый – люди работали еще когда играл тут.

– Когда слышите то, что доносится с трибун, тяжело?

– Ну, не знаю... Привык, что кричат. Только не понимаю, почему это делают, за что? Я никогда, по-моему, и не радовался голам, когда забивал «Локомотиву». Нормально относился к болельщикам, но это их право.

– Возможно, до сих пор не могу забыть ваши слова?

– Какие?

– Что переходите в «Спартак» за трофеями.

– Отыграл в «Локомотиве» больше восьми лет, команда не брала титулы. В мой последний сезон клуб занял девятое место в чемпионате – худший результат в истории.

Думаю, мой переход зависел не только от меня. На это были основания и причины. А клуб заработал на моем трансфере большие деньги. Сколько там – 9 или 8 миллионов евро?

Понятно, что я ушел к конкуренту. В команду из одного города. Но что сделать? Это карьера футболиста. Иногда за нас что-то решают, иногда мы решаем, куда переходить, – сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.