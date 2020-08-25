Жозе Моуринью: «В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем с «Манчестер Юнайтед» оценил свою работу в клубе из Манчестера.
«Болельщики понимают, что я отдал все, что мог. В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть. То, чего выиграть было нельзя, я не выиграл.
Я отдал все, я посвятил жизнь клубу, я был так же профессионален, как и всегда.
В клубе я встретил множество замечательных людей, завел друзей на всю жизнь. Я питаю к «МЮ» только теплые чувства, которые мне придется забыть на 90 минут. Таков футбол, они желают выиграть, я хочу победить», – сказал португальский специалист.
Моуринью в «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.