Жозе Моуринью: «В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть»

Главный тренер перед матчем с оценил свою работу в клубе из Манчестера.

«Болельщики понимают, что я отдал все, что мог. В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть. То, чего выиграть было нельзя, я не выиграл.

Я отдал все, я посвятил жизнь клубу, я был так же профессионален, как и всегда.

В клубе я встретил множество замечательных людей, завел друзей на всю жизнь. Я питаю к «МЮ» только теплые чувства, которые мне придется забыть на 90 минут. Таков футбол, они желают выиграть, я хочу победить», – сказал португальский специалист.

Моуринью в «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.