Жозе Моуринью: «В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем с «Манчестер Юнайтед» оценил свою работу в клубе из Манчестера.

«Болельщики понимают, что я отдал все, что мог. В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть. То, чего выиграть было нельзя, я не выиграл.

Я отдал все, я посвятил жизнь клубу, я был так же профессионален, как и всегда.

В клубе я встретил множество замечательных людей, завел друзей на всю жизнь. Я питаю к «МЮ» только теплые чувства, которые мне придется забыть на 90 минут. Таков футбол, они желают выиграть, я хочу победить», – сказал португальский специалист.

Моуринью в «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

«Зенит» или «Спартак»? Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знаете любимую команду

Опрос

«МЮ» – «Тоттенхэм»: кто победит во встрече Сульшера и Моуринью?
9491 голос
МЮ
1.95 Манчестер Юнайтед
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить 500₽
Тоттенхэм
3.85 Тоттенхэм
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить 500₽
Будет ничья
3.60 Арсенал
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья