Роман Зобнин: «Давайте забудем про перчатку «Зениту». Мы выбыли на один сезон, а так всегда конкурировали с ними»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом».

«Это важный матч. Это не последний тур, где что-то решается. Но это важный матч с принципиальным соперником и на домашнем стадионе. Конечно, нам будет важно выиграть.

Будем ли мы «рвать» «Зенит»? Посмотрим. Мы настраиваемся, разбираем соперника, ищем их слабые и сильные стороны.

Давайте забудем про перчатку «Зениту». Зачем так много об этом говорить. Мы выбыли на один сезон, когда заняли седьмое место, а так мы же всегда конкурировали с ними.

Мы не конкурируем конкретно с «Зенитом». Мы набираем очки и смотрим, сколько нужно, чтобы стать чемпионами», – сказал Зобнин.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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