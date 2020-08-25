«Милан» продлил серию без поражений до 18 матчей, по пенальти (9:8) обыграв «Риу Аве» в квалификации ЛЕ

«Милан» победил «Риу Аве» (2:2, 9:8 по пенальти) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Россонери» открыли счет на 51-й минуте – отличился хавбек Алексис Салемакерс. Благодаря голу полузащитника Франсишку Жералдеша на 72-й минуте «Риу Аве» добился овертайма, а уже на первой его минуте вышел вперед после точного удара форварда Желсона Далы.
«Милану» удалось сравнять счет на 120-й минуте, когда полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в исполнении защитника Тони Боревковича.
В продолжительной серии послематчевых пенальти команда Стефано Пиоли одержала победу со счетом 9:8 и вышла в групповой этап Лиги Европы.
Для «Милана» этот матч стал 18-м подряд без поражений. За это время команда добилась 14 побед и 4 ничьих.
В следующей игре «Милан» дома примет «Специю» в Серии А.
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Эштадиу душ Аркуш»
- Голы:
- 0:1 – 51 Салемакерс, 1:1 – 72 Жералдеш, 2:1 – 91 Дала, 2:2 – 120, пенальти Чалханоглу.
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Риу Аве –
Кешек, Адерллан Сантос, Пинту, Монте, Боревкович, Аугусто, Тарантини (Ямбор, 75), Пьязон, Диего Лопес (Жералдеш, 66), Карлуш Мане (Габриэлзиньо, 109), Морейра (Дала, 86).
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Кьер, Тео, Габбия, Чалханоглу, Кессиэ (Тонали, 105), Кастильехо (Браим Диас, 46), Беннасер, Мальдини (Рафаэл Леау, 67), Салемакерс (Коломбо, 95).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 8:9.
- Предупреждения:
- Боревкович (15), Морейра (41), Адерллан Сантос (47), Тео (61), Аугусто (65), Тарантини (68), Рафаэл Леау (98), Кьер (113).
- Удаление:
- Боревкович (120).