«Милан» продлил серию без поражений до 18 матчей, по пенальти (9:8) обыграв «Риу Аве» в квалификации ЛЕ

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«Милан» победил «Риу Аве» (2:2, 9:8 по пенальти) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Россонери» открыли счет на 51-й минуте – отличился хавбек Алексис Салемакерс. Благодаря голу полузащитника Франсишку Жералдеша на 72-й минуте «Риу Аве» добился овертайма, а уже на первой его минуте вышел вперед после точного удара форварда Желсона Далы.

«Милану» удалось сравнять счет на 120-й минуте, когда полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в исполнении защитника Тони Боревковича.

В продолжительной серии послематчевых пенальти команда Стефано Пиоли одержала победу со счетом 9:8 и вышла в групповой этап Лиги Европы.

Для «Милана» этот матч стал 18-м подряд без поражений. За это время команда добилась 14 побед и 4 ничьих.

В следующей игре «Милан» дома примет «Специю» в Серии А.

Риу Аве Португалия – Милан Италия 2:2 (0:0, 1:1, 1:0, 0:1), по пенальти - 8:9
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Эштадиу душ Аркуш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Салемакерс, 1:1 – 72 Жералдеш, 2:1 – 91 Дала, 2:2 – 120, пенальти Чалханоглу.
Риу АвеКешек, Адерллан Сантос, Пинту, Монте, Боревкович, Аугусто, Тарантини (Ямбор, 75), Пьязон, Диего Лопес (Жералдеш, 66), Карлуш Мане (Габриэлзиньо, 109), Морейра (Дала, 86).
МиланДоннарумма, Калабрия, Кьер, Тео, Габбия, Чалханоглу, Кессиэ (Тонали, 105), Кастильехо (Браим Диас, 46), Беннасер, Мальдини (Рафаэл Леау, 67), Салемакерс (Коломбо, 95).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 8:9.
Предупреждения:
Боревкович (15), Морейра (41), Адерллан Сантос (47), Тео (61), Аугусто (65), Тарантини (68), Рафаэл Леау (98), Кьер (113).
Удаление:
Боревкович (120).

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