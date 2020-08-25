«Милан» продлил серию без поражений до 18 матчей, по пенальти (9:8) обыграв «Риу Аве» в квалификации ЛЕ

«Милан» победил «Риу Аве» (2:2, 9:8 по пенальти) в матче раунда плей-офф квалификации .

«Россонери» открыли счет на 51-й минуте – отличился хавбек . Благодаря голу полузащитника Франсишку Жералдеша на 72-й минуте «Риу Аве» добился овертайма, а уже на первой его минуте вышел вперед после точного удара форварда Желсона Далы.

удалось сравнять счет на 120-й минуте, когда полузащитник реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в исполнении защитника Тони Боревковича.

В продолжительной серии послематчевых пенальти команда одержала победу со счетом 9:8 и вышла в групповой этап Лиги Европы.

Для «Милана» этот матч стал 18-м подряд без поражений. За это время команда добилась 14 побед и 4 ничьих.

В следующей игре «Милан» дома примет «Специю» в Серии А.