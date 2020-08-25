Бьелса о Гвардиоле: «Его «Барса» была одной из лучших в истории. Команды Пепа играют так, как ни одна другая»

Главный тренер «Лидса» высоко отозвался о , который работает с .

«Я не считаю себя наставником Гвардиолы. Очевидно, что это не тот случай. Если и есть тренер с независимыми идеями, то это Гвардиола. Это не только потому, что я так говорю, а потому, что его команды играют так, как ни одна другая команда.

В первую очередь, у него богатая фантазия. Гвардиола способен моментально придумывать решения для проблем, с которыми он сталкивается, и способен реализовать то, что предлагает.

Когда ты хвалишь кого-то, очень важно это обосновать. Мы видим футбол с точки зрения воображения, а Гвардиола видит его с точки зрения свободы в использовании тех или иных решений, его командам не требуется много времени на их применение.

Есть не так много тренеров, которые могут быть удостоены такой похвалы. Люди считают, что его «Барселона» была одной из лучших команд в истории футбола», – сказал Бьелса.

сыграет против «Манчестер Сити» 3 октября. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.