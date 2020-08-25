Товарищеский матч России и Швеции пройдет в Москве 8 октября

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Товарищеский матч сборных России и Швеции перенесен из Сольны в Москву.

Игра пройдет 8 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени. Место проведения матча будет объявлено позднее, информирует Российский футбольный союз.

РФС убедил шведских коллег провести матч в России, несмотря на их желание играть на нейтральном поле, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Как утверждает «Р-Спорт», на данный момент планируется, что игра пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что причиной переноса стали ограничения, введенные в Швеции для борьбы с коронавирусом. 

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