«Реалу» предложили подписать Кавани

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Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Реале».

Представители футболиста предложили мадридскому клубу пригласить 33-летнего форварда, который в настоящее время является свободным агентом.

Помешать сделке могут высокие требования уругвайца по зарплате, ожидается, что он попросит не менее семи миллионов евро в год.

Теперь Кавани ждет ответ от руководства «Реала». Он пока остается без клуба после того, как истек срок его контракта с «ПСЖ».

Летом сорвался переход нападающего в «Бенфику» именно из-за его высоких требований по зарплате.

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