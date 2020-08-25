«Реалу» предложили подписать Кавани

Бывший нападающий может продолжить карьеру в «Реале».

Представители футболиста предложили мадридскому клубу пригласить 33-летнего форварда, который в настоящее время является свободным агентом.

Помешать сделке могут высокие требования уругвайца по зарплате, ожидается, что он попросит не менее семи миллионов евро в год.

Теперь Кавани ждет ответ от руководства . Он пока остается без клуба после того, как истек срок его контракта с «ПСЖ».

Летом сорвался переход нападающего в «Бенфику» именно из-за его высоких требований по зарплате.