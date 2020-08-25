«Реалу» предложили подписать Кавани

Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Реале».
Представители футболиста предложили мадридскому клубу пригласить 33-летнего форварда, который в настоящее время является свободным агентом.
Помешать сделке могут высокие требования уругвайца по зарплате, ожидается, что он попросит не менее семи миллионов евро в год.
Теперь Кавани ждет ответ от руководства «Реала». Он пока остается без клуба после того, как истек срок его контракта с «ПСЖ».
Летом сорвался переход нападающего в «Бенфику» именно из-за его высоких требований по зарплате.