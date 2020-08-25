«Спартак» нанес 1 удар в створ «Рубина» и выиграл 2:0. У казанцев 22 удара, 8 – в створ

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Михаил Меркулов Йордан Ларссон Футбол

«Спартак» обыграл «Рубин» (2:0) в 8-м туре РПЛ.

Красно-белые за весь матч нанесли 6 ударов, 4 из них – из штрафной.

Игроки «Спартака» нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. «Рубин» нанес 22 удара, в створ – 8.

За «Спартак» забил Йордан Ларссон. Второй гол в свои ворота забил защитник «Рубина» Михаил Меркулов.

Казанцы также превзошли «Спартак» по владению – 56% на 44%, угловым – 6 на 3, точным пасам – 388 на 321, ключевым передачам – 15 на 8, выигранным единоборствам – 100 на 91.

У «Спартака» больше фолов – 20 против 11.

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