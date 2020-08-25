«Спартак» обыграл «Рубин» (2:0) в 8-м туре .

Красно-белые за весь матч нанесли 6 ударов, 4 из них – из штрафной.

Игроки нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. «Рубин» нанес 22 удара, в створ – 8.

За «Спартак» забил Йордан Ларссон. Второй гол в свои ворота забил защитник Михаил Меркулов.

Казанцы также превзошли «Спартак» по владению – 56% на 44%, угловым – 6 на 3, точным пасам – 388 на 321, ключевым передачам – 15 на 8, выигранным единоборствам – 100 на 91.

У «Спартака» больше фолов – 20 против 11.