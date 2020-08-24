Куман про Пуча: «Я бы рекомендовал ему уйти в аренду. Молодежь должна играть»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Карлес Аленья Рикард Пуч Педри Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о ситуации с 21-летним полузащитником Рикардом Пучем.

Специалист, как сообщалось, заявил хавбеку, что не рассчитывает на него.

«Неправда, что я не рассчитываю на него. У меня была с ним беседа вчера. Я общаюсь с молодыми людьми, они должны играть. Они не могут быть без игры. Он, Аленья, Педри. Я сказал ему, что это сложно, существует большая конкуренция. Но ничего более.

Я сказал ему, что здесь у него есть будущее, но все зависит от игрока. Я бы порекомендовал уйти в аренду. В 20 лет молодые люди должны играть. Они не могут простаивать долгое время. Мы работаем три недели, у него есть конкуренция», – сказал Куман.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья