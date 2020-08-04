Отмена матчей Кубка Стэнли, Месси хочет в «Ман Сити», НБА возобновляет сезон, вопросы «Зенита» и «Динамо» к судьям и другие новости утра

1. В НХЛ стачка – два игровых дня перенесены из-за из-за стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. Похоже, выбора у лиги не было.

Инициатором отмены матчей выступил альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, а из клубов активнее всего выступал «Ванкувер». Хотя, например, Барри Троц и Ален Виньо не хотели, чтобы сезон приостанавливали.

2. В НБА надумали продолжить сезон – спасибо Крису Полу и Андре Игудале. Даже Леброн Джеймс изменил свою позицию. Возможно, матчи возобновятся уже сегодня.

3. «Манчестер Сити» – фаворит в борьбе за Лео Месси. Капитан «Барсы» сообщил о намерении перебраться в Англию Неймару (тот так ждал его в Париже), а Гвардиоле дал понять, что деньги для него роли не играют. В сделку могут включить сразу нескольких игроков «Сити». Лиам Галлахер уже предвкушает этот трансфер.

«ПСЖ» не думает сдаваться – парижане готовы и «Барселоне», и самому Месси предложить больше, чем остальные. Ожидается, что аргентинец объяснит все в ближайшее время. Тут и Бартомеу вроде как готов подать в отставку, но, похоже, уже поздно.

4. И у «Динамо», и у «Зенита» есть вопросы к судейству. Московский клуб оспорит удаление Скопинцева в прошедшем матче, питерцы требуют объяснений по удалению Барриоса и неназначенному пенальти. Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки и будет восстанавливаться 1,5 месяца.

5. Александр Соболев созвонился с Артемом Дзюбой и уладил конфликт. Впрочем, в сборную его все равно пока не вызовут.

6. Война ультрас «Торпедо» с Игнашевичем продолжается. Тренер эмоционально пообщался с фанатами после вылета из Кубка России и получил поддержку от клуба.

7. Игорь Рабинер сообщил, что Геннадий Орлов отстранен от комментирования футбола на «Матч ТВ». Сам Орлов не называет это отстранением и на игре «Зенита» с «Локомотивом» будет работать в студии.

8. US Open. Медведев попал в четверть с Рублевым и Берреттини, Хачанов в первом круге сыграет с Синнером. Александрова стартует матчем с Клейстерс, Касаткина – с Костюк, Серена – с Ан.

9. В «Салавате» сделали платными тренировки для детей. Игроков первых двух пятерок будут кормить бесплатно.

10. Плющенко опубликовал контрольный прокат перед Сочи-2014. По его результатам он получил право выступить на Олимпиаде.

11. Дочь Леонида Федуна заняла 3-е место в рейтинге 25 богатейших женщин России от Forbes.

12. «Локомотив» не собирается увольнять Марко Николича. Спасать серба скоро должен приехать Маурисио.

13. РПЛ будут транслировать в США и Бразилии.

14. Представлен обновленный дизайн формы сборной России к Евро-2020. Правда, все идет к тому, что ее снова придется переделывать.

15. Гарет Бэрри завершил карьеру. 39-летний игрок провел рекордные 653 матча в АПЛ.

16. Погба и Ндомбеле заразились коронавирусом и пропустят матчи сборной Франции.

Цитаты дня

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