US Open. Медведев попал в четверть с Рублевым и Берреттини, Хачанов в первом круге сыграет с Синнером

Опубликована сетка мужского US Open-2020, который начнется в понедельник.

В верхней четверти (1) сыграет с Дамиром Джумхуром. Давид Гоффен (7) начнет турнир матчем с Рейлли Опелкой.

Во второй четверти Стефанос Циципас (4) стартует против Альберта Рамоса. Александр Зверев (5) поборется с финалистом-2017 Кевином Андерсоном.

Евгений Донской начнет встречей с Хуаном Лондеро.

В третью четверть попали (3), который сыграет с Федерико Дельбонисом, (10), который встретится с Жереми Шарди, и Маттео Берретини (6), соперником которого стал Го Соэда.

В нижней четверти (11) в первом круге встретится с Янником Синнером, а во втором круге может выйти на Андрея Кузнецова, если тот пройдет Сэма Куэрри. Для Кузнецова это будет первый «Большой шлем» с US Open-2017.

(2) стартует матчем с Хауме Муньяром, а Роберто Баутиста-Агут (8) сыграет с Теннисом Сандгреном.

В эту же четверть попал чемпион-2012 Энди Маррей. Он начнет турнир встречей с Йошихито Нишиокой.

Полностью сетка здесь.

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