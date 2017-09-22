US Open. Медведев попал в четверть с Рублевым и Берреттини, Хачанов в первом круге сыграет с Синнером

Опубликована сетка мужского US Open-2020, который начнется в понедельник.
В верхней четверти Новак Джокович (1) сыграет с Дамиром Джумхуром. Давид Гоффен (7) начнет турнир матчем с Рейлли Опелкой.
Во второй четверти Стефанос Циципас (4) стартует против Альберта Рамоса. Александр Зверев (5) поборется с финалистом-2017 Кевином Андерсоном.
Евгений Донской начнет встречей с Хуаном Лондеро.
В третью четверть попали Даниил Медведев (3), который сыграет с Федерико Дельбонисом, Андрей Рублев (10), который встретится с Жереми Шарди, и Маттео Берретини (6), соперником которого стал Го Соэда.
В нижней четверти Карен Хачанов (11) в первом круге встретится с Янником Синнером, а во втором круге может выйти на Андрея Кузнецова, если тот пройдет Сэма Куэрри. Для Кузнецова это будет первый «Большой шлем» с US Open-2017.
Доминик Тим (2) стартует матчем с Хауме Муньяром, а Роберто Баутиста-Агут (8) сыграет с Теннисом Сандгреном.
В эту же четверть попал чемпион-2012 Энди Маррей. Он начнет турнир встречей с Йошихито Нишиокой.
Полностью сетка здесь.
Nike одел теннисистов в вещи Агасси. 30 лет назад он рекламировал их с Red Hot Chili Peppers, и потом его считали помешанным на стиле