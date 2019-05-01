Бернсайд о стрельбе в Висконсине: «НХЛ нельзя было играть. Где голоса Кучерова, Беттмэна и Хары?»

Обозреватель The Athletic Скотт Бернсайд раскритиковал реакцию НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

«НХЛ выделила 27 секунд на то, чтобы рассказать о происшествии с Блейком, чернокожим, которому выстрелили семь раз в спину, который парализован ниже пояса. В ночь, которую многие называли исторической, поскольку профессиональные спортсмены и лиги отложили свои игры в знак протеста против социальной несправедливости и жестокости полиции, НХЛ казалась маленькой, ничтожной и несущественной.

«НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего хорошего и призвать наших болельщиков и сообщество отстаивать социальную справедливость и усилия по искоренению расизма», – такими были слова, прочитанные диктором в Торонто перед исполнением государственных гимнов. Ни слова о том, что Блейк был темнокожим, в которого стрелял белый полицейский. Никакого упоминания о том, что его дети были в машине, когда в него стреляли.

Экс-голкипер, аналитик НХЛ Келли Хруди сказал, что не думает, что НХЛ должна была играть в среду вечером. Бывший игрок НХЛ, телеведущий Крэйг Симпсон тоже недоумевал, почему в НХЛ играли. Ответ прост: играть было нельзя.

И поэтому теперь все самые благие намерения, высказанные лигой, каждый логотип или плакат Black Lives Matter, каждый антирасистский знак, появляющийся на телеэкранах двух городов НХЛ этим летом, будут напоминать нам, что это лига слов, а не дел.

Где были комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и исполнительный директор Ким Дэвис, которая является лицом усилий НХЛ по борьбе с расизмом и продвижению инклюзивности в хоккей? Где были , Брэд Маршанд и Здено Хара, будущие члены Зала славы, которые в течение последнего десятилетия в олицетворяли лидерство, отвагу и настойчивость? Где они были в тот момент, когда требовались лидеры, которые скажут: «Знаете что? Нам нужно сделать шаг назад, чтобы осознать, что происходит за пределами нашего «пузыря».

Где был из , действующий обладатель «Харт Трофи»? Или Виктор Хедман, душа и сердце «Лайтнинг»? Соединенные Штаты – их приемный дом. Это и их борьба, не так ли? Это и их боль, разве нет?

Где был , финалист «Харт Трофи» в этом сезоне? Где были голоса, которые должны были раздаться массово и спрашивать: «Что мы здесь делаем?» – написал Бернсайд.

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

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