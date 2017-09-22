US Open. Александрова стартует матчем с Клейстерс, Касаткина – с Костюк, Серена – с Ан, в четверть к Кенин попали Винус и Азаренко

В Нью-Йорке прошла жеребьевка второго «Большого шлема» сезона – US Open. В женской сетке сыграют 12 россиянок.

В верхней четверти сетки из топ-сеяных оказались Каролина Плишкова (1) и Анжелик Кербер (17). Плишкова сыграет с Ангелиной Калининой, а Кербер – с Айлой Томлянович.

В третьем круге Кербер теоретически может выйти на Татьяну Мария, которая начнет турнир встречей с Элисон Риск (13). А в четвертом круге – сыграть с Маркетой Вондроушовой (16), которая стартует матчем против Грит Миннен.

Варвара Грачева в первом круге сыграет с Паулой Бадосой. Во втором круге ее может ждать Кристина Младенович (30), а в третьем – Петра Мартич (8). Анна Блинкова стартует матчем с чемпионкой Лексингтона Дженнифер Брэди (28).

Во второй четверти посеяны Наоми Осака (4) и Петра Квитова (6). Японка стартует матчем против Мисаки Дои, а двукратная чемпионка «Уимблдона» встретится с Ириной Бегу.

В этой четверти Кори Гауфф сыграет с Анастасией Севастовой (31), Дарья Касаткина – с Мартой Костюк, Елена Рыбакина (11) – с Катериной Завацкой, Ирина Хромачева – с Шелби Роджерс, а Даяна Ястремская (19) – с Шармой Астрой.

В третью четверть попали 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс (3) и финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса (10). Американка начнет турнир матчем против Кристи Ан, а Мугуруса – против Нао Хибино.

Людмила Самсонова в первом раунде вышла на Цветану Пиронкову, которая проведет первый матч с 2017-го, а Наталья Вихлянцева – на Катрину Скотт (WC). Виталия Дьяченко сыграет с Ольгой Говорцовой, Маргарита Гаспарян – с Моникой Пуиг.

Внизу сетки расположились София Кенин (2) и Арина Соболенко (5). Чемпионка Australian Open Кенин стартует матчем против Янины Викмайер, а победительница парного US Open-2019 Соболенко сыграет с Осеан Доден.

Екатерина Александрова (21) встретится с трехкратной чемпионкой US Open Ким Клейстерс (WC), Вероника Кудерметова (29) – с Игой Свентек. Анна Калинская стартует матчем с Ниной Стоянович, Вера Звонарева – встречей с Лейлой Фернандес.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с Барбарой Хаас, пятикратная чемпионка «Шлемов» Винус Уильямс – с Каролиной Муховой (20).

Полностью сетка здесь.