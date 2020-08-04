«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и неназначенного пенальти на Малкоме

Генеральный директор «Зенита» сообщил, что клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию по поводу двух решений главного арбитра Станислава Васильева в гостевом матче 5-го тура против «Динамо» (0:1).

В начале второго тайма арбитр после ВАР не стал назначать пенальти в ворота хозяев поля, а после удалил по одному игроку в составах команд – на 73-й минуте красную карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев, а спустя десять минут вторую желтую показали Вильмару Барриосу.

«Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», – сказал Медведев.

В матче 5-го тура между «Ротором» и «Спартаком» (0:1) судья Алексей Сухой назначил пенальти в эпизоде, который был похож на момент с Малкомом.

«Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном решение в сторону пенальти, а в другом – нет, все могут подумать об очередном скандале – сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений.

Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, и поэтому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры», – добавил генеральный директор «Зенита».

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