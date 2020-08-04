«ПСЖ» общается с представителями Месси. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за него

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть клуб.

Как пишет аргентинское издание Olé, «ПСЖ» начал общение с представителями форварда «Барселоны». При этом сейчас «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за футболиста.

Месси примет окончательное решение по своему будущему вместе с семьей.

Ранее появлялись обратные сведения: сообщалось, что «ПСЖ» не планирует покупать Месси, поскольку хочет усилить целый ряд позиций, а не приобретать одну суперзвезду.

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🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала

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