«ПСЖ» общается с представителями Месси. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за него

Капитан «Барселоны» намерен покинуть клуб.

Как пишет аргентинское издание Olé, «ПСЖ» начал общение с представителями форварда «Барселоны». При этом сейчас является фаворитом в борьбе за футболиста.

Месси примет окончательное решение по своему будущему вместе с семьей.

Ранее появлялись обратные сведения: сообщалось, что не планирует покупать Месси, поскольку хочет усилить целый ряд позиций, а не приобретать одну суперзвезду.

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