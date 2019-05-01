НХЛ подтвердила перенос двух игровых дней Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

НХЛ официально подтвердила отмену ближайших матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
Это касается двух игровых дней – сегодняшнего и завтрашнего.
Лига поддержала решение игроков. НХЛ скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.
Таким образом, не состоятся матчи «Айлендерс» – «Филадельфия», «Ванкувер» – «Вегас», «Бостон» – «Тампа» и «Даллас» – «Колорадо».
«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости.
Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент.
Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», – говорится в сообщении НХЛ.
НХЛ отменила два игровых дня в поддержку движения BLM. Кажется, у нее не было другого выбора