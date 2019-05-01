НХЛ подтвердила перенос двух игровых дней Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

Теги происшествия Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Даллас НХЛ Вегас Политика дискриминация Хоккей

НХЛ официально подтвердила отмену ближайших матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

Это касается двух игровых дней – сегодняшнего и завтрашнего.

Лига поддержала решение игроков. НХЛ скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Таким образом, не состоятся матчи «Айлендерс»«Филадельфия», «Ванкувер»«Вегас», «Бостон»«Тампа» и «Даллас»«Колорадо».

«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент.

Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», – говорится в сообщении НХЛ.

НХЛ отменила два игровых дня в поддержку движения BLM. Кажется, у нее не было другого выбора

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