Представлен обновленный дизайн формы сборной России к Евро-2020

показала обновленный дизайн формы к чемпионату Европы 2020 года.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый.

Болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на джерси с новым дизайном до 27 сентября 2020 года в фирменных магазинах adidas на всей территории России», – говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что мероприятий по случаю презентации домашней формы не будет. Ранее презентация была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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Фото: пресс-служба РФС