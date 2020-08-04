Соболев созвонился с Дзюбой и уладил конфликт (Нобель Арустамян)

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Нобель Арустамян Александр Соболев Футбол

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что форвард «Спартака» Александр Соболев уладил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан.

Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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