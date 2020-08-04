Соболев созвонился с Дзюбой и уладил конфликт (Нобель Арустамян)

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что форвард Александр Соболев уладил конфликт с нападающим .

«По моим данным, сегодня , как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан.

Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной , – написал Арустамян в телеграм-канале.

Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта