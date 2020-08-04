Месси – Гвардиоле: «Деньги не проблема. Я хочу играть за «Ман Сити» (Вероника Брунати)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Вероника Брунати.
Аргентинец позвонил главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиолы и рассказал о своем желании присоединиться к его команде.
«Деньги не проблема. Я хочу играть за «Ман Сити», – сказал Месси Гвардиоле.
Отмечается, что нападающий желает, чтобы его клуб был конкурентоспособным и боролся за трофеи, однако он не видит этого в проекте «Барселоны».
Брунати подчеркивает, что «горожане» предлагают Месси двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
При этом клуб из Манчестера надеется, что сможет договориться с «Барселоной» об обмене аргентинца на нападающего Габриэла Жезуса. «Ман Сити» оценивает бразильца в 100 миллионов евро.
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