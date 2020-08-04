Василий Конов: «Форму сборной снова предстоит переделывать. В следующем году нас ждет бело-синий вариант»

Журналист Василий Конов сообщил, что дизайн формы сборной России вновь могут изменить.

«Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих.

Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждет бело-синий вариант формы для сборной России», – написал Конов в телеграм-канале.

Новая форма сборной России: без перевернутого флага, но с шаблоном как у «Реала» и «Ахмата»