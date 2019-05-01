Альянс Алиу и Кэйна попросил НХЛ отменить сегодняшние матчи Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

Hockey Diversity Alliance хочет добиться переноса сегодняшних матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
«Мы официально попросили НХЛ перенести все игры плей-офф сегодня.
Мы твердо уверены: это четко покажет, что права человека важнее спорта», – сказал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн.
Сегодня в лиге запланированы два матча. Третьи игры серии между «Айлендерс» и «Филадельфией» и «Ванкувером» и «Вегасом».
Напомним, что Аким Алиу и Кэйн – лидеры группы альянса хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом.
Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»
Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего