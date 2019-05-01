Альянс Алиу и Кэйна попросил НХЛ отменить сегодняшние матчи Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

Hockey Diversity Alliance хочет добиться переноса сегодняшних матчей розыгрыша .

«Мы официально попросили перенести все игры плей-офф сегодня.

Мы твердо уверены: это четко покажет, что права человека важнее спорта», – сказал нападающий .

Сегодня в лиге запланированы два матча. Третьи игры серии между и и и .

Напомним, что Аким Алиу и Кэйн – лидеры группы альянса хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего