Альянс Алиу и Кэйна попросил НХЛ отменить сегодняшние матчи Кубка Стэнли на фоне стрельбы в чернокожего в Висконсине

Теги Айлендерс Филадельфия Кубок Стэнли Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Эвандер Кэйн Вегас Политика дискриминация Хоккей

Hockey Diversity Alliance хочет добиться переноса сегодняшних матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

«Мы официально попросили НХЛ перенести все игры плей-офф сегодня.

Мы твердо уверены: это четко покажет, что права человека важнее спорта», – сказал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн.

Сегодня в лиге запланированы два матча. Третьи игры серии между «Айлендерс» и «Филадельфией» и «Ванкувером» и «Вегасом».

Напомним, что Аким Алиу и Кэйн – лидеры группы альянса хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего

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