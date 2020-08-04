Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и позвал бразильца с собой (ESPN)

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити».

Аргентинец сообщил о предстоящем переходе в английский клуб своему другу Неймару.

Во время звонка игроку «ПСЖ» Месси предложил ему перейти в «Манчестер Сити» вместе с ним, утверждает журналист ESPN Жорже Никола.

Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.

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