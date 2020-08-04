Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и позвал бразильца с собой (ESPN)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити».
Аргентинец сообщил о предстоящем переходе в английский клуб своему другу Неймару.
Во время звонка игроку «ПСЖ» Месси предложил ему перейти в «Манчестер Сити» вместе с ним, утверждает журналист ESPN Жорже Никола.
Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется «Ман Сити» в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.
Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт
🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала