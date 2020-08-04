Твиттер «Зенита» о «Динамо»: «Сборная России по регби берет три очка на «ВТБ Арене»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Себастьян Дриусси соцсети Футбол

Англоязычный твиттер «Зенита» иронично отреагировал на победу «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Матч в Москве окончен. Сборная России по регби берет три очка на «ВТБ Арене», – сказано в сообщении твиттер-аккаунта петербуржцев, опубликованном после окончания матча.

Вероятно, пресс-служба «Зенита» намекала на жесткий стиль игры «Динамо». Во вчерашнем матче травму получил нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.

В прошлом сезоне, когда «Динамо» играло с «Зенитом», Дриусси также получил повреждение. В том же матче Малком серьезно травмировался и пропустил из-за этого повреждения большую часть сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья