Твиттер «Зенита» о «Динамо»: «Сборная России по регби берет три очка на «ВТБ Арене»

Англоязычный твиттер «Зенита» иронично отреагировал на победу «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура .

«Матч в Москве окончен. Сборная России по регби берет три очка на «ВТБ Арене», – сказано в сообщении твиттер-аккаунта петербуржцев, опубликованном после окончания матча.

Вероятно, пресс-служба намекала на жесткий стиль игры «Динамо». Во вчерашнем матче травму получил нападающий сине-бело-голубых .

В прошлом сезоне, когда играло с «Зенитом», Дриусси также получил повреждение. В том же матче Малком серьезно травмировался и пропустил из-за этого повреждения большую часть сезона.