«Вы мне после каждой неудачи пишете: «#######, идите на ###». Нужна поддержка». Игнашевич пообщался с фанатами «Торпедо»

Главный тренер пообщался с фанатами команды после поражения от «Шинника» (1:2) в 1/64 финала Бетсити Кубка России.

Болельщики «Торпедо» после матча скандировали «Игнашевич, уходи». Тренер перелез через рекламный щит и подошел к фанатам, после чего между ними состоялся разговор на повышенных тонах.

– От вас нужна поддержка!

– Мы поддерживаем.

– Поддержка? Вы всю игру кричите мне. Поддержка нужна!

– Сколько игр можно?

— Ты орешь и находишься здесь, а они играют. Они не бьются? Они не борются? Смотри внимательно! Первое, что с них просим, – это борьба. По игре – вопрос, да, открытый, тяжелый. Борьба есть?

– Нет!

— Нет борьбы? Мы играем всемером в поле против десятерых.

– А кто виноват?

– Какая разница, кто виноват. От вас нужна поддержка.

– А мы не поддерживаем?

– Вы мне пишете то же самое после каждой неудачи: «Вы ####### (надоели), идите на ### (к черту)». Поддержка от вас нужна всему клубу. У нас играют футболисты – 20 лет. Клубу – поддержка. Понимаете?

Посмотрите, как поддерживают нормальные команды. Здесь люди выкладываются. Все работают – и игроки, и тренеры. Вот сейчас тяжелое время – окажите поддержку, – сказал Игнашевич.

Болельщики «Торпедо» воюют с Игнашевичем, а он возмущен: называет это «ударом в спину». Хотя, кажется, он совсем не виноват