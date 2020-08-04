Руководство «Локо» доверяет Николичу, несмотря на результаты («СЭ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Результаты «Локомотива» в последних турах РПЛ не сказались на положении тренера Марко Николича, сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба доверяет специалисту, понимая, что в команде есть объективные трудности, связанные с травмами хавбеков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Руководители «Локомотива» не видят кандидатов на пост тренера среди россиян, а приглашение статусного иностранца не рассматривается из-за нынешней экономической ситуации.

После 5 туров московский клуб идет 7-м в РПЛ с 7 очками.

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