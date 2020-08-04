Румменигге о Месси: «Мы не можем платить игроку такого масштаба. Это противоречит философии «Баварии»

Председатель правления «Баварии» высказался о ситуации вокруг капитана «Барселоны» .

О том, будет ли пытаться подписать Месси

«Нет. Мы не можем платить игроку такого масштаба. Это противоречит нашей политике и философии.

Если честно, новости о том, что Месси может уйти из «Барселоны», заставляют меня грустить. Лео написал историю этого клуба. По моему мнению, он должен закончить карьеру там.

Там присутствуют внутренние и частные аспекты, о которых я не знаю, и именно поэтому я не буду вмешиваться», – сказал Румменигге в интервью Tuttosport.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт