«Ман Сити» готов предложить «Барсе» за Месси 100 млн евро, Жезуса, Бернарду и Гарсию (Diario Sport)

«Манчестер Сити» хочет подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Каталонский клуб не хочет отпускать 33-летнего аргентинца. Но «Ман Сити» уже готовит предложение, которое не нарушит правил финансового фэйр-плей.
Как сообщает Diario Sport, «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 100 миллионов евро и включить в сделку троих игроков – Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Вариант с бразильским форвардом «Барсе» не нравится, а вот Бернарду и Гарсия каталонцам интересны.
Месси в «Сити» – это реально. В Манчестер зовут Пеп и Галлахер, шейхи придумали хитрую схему зарплаты
Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт