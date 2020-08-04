«Ман Сити» готов предложить «Барсе» за Месси 100 млн евро, Жезуса, Бернарду и Гарсию (Diario Sport)

«Манчестер Сити» хочет подписать нападающего «Барселоны» .

Каталонский клуб не хочет отпускать 33-летнего аргентинца. Но уже готовит предложение, которое не нарушит правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Diario Sport, «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 100 миллионов евро и включить в сделку троих игроков – , и Эрика Гарсию.

Вариант с бразильским форвардом «Барсе» не нравится, а вот Бернарду и Гарсия каталонцам интересны.

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