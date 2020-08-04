Агент: «Локо» согласился подписать Маурисио. Ждем, что Николич его утвердит»

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» и «Терека» Маурисио, рассказал, что его клиент близок к переходу в .

«Я предлагал Маурисио . Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хотя и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», – сказал агент в интервью «РБ-Спорт».

Последним клубом 31-летнего был . В чемпионате Греции он провел 27 матчей и не отметился результативными действиями.