Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Лечение займет 1,5 месяца

провел обследование нападающего , получившего травму в матче с «Динамо» (0:1).

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.

Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели», – говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что консервативное лечение повреждения займет 1,5 месяца при оптимистичном сценарии.