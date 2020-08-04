Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Лечение займет 1,5 месяца

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«Зенит» провел обследование нападающего Себастьяна Дриусси, получившего травму в матче РПЛ с «Динамо» (0:1).

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.

Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели», – говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что консервативное лечение повреждения займет 1,5 месяца при оптимистичном сценарии.

 

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