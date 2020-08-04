Неймар попросил «ПСЖ» подписать Месси. Клуб не делал официальных предложений (Брайан Суонсон)

Нападающий Неймар хотел бы видеть форварда «Барселоны» в «ПСЖ».

28-летний бразилец попросил руководство парижского клуба подписать аргентинца, с которым он вместе выступал за «Барсу», сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

«ПСЖ» при этом пока не делал предложений по Месси и не предпринимал никаких официальных действий.

Напомним, в начале недели Месси уведомил руководство «Барселоны» о желании покинуть клуб. Его контракт рассчитан до 2021 года.

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