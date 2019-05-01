Буре о протестах в США: «Это истерия, обратный расизм. Если с белым что-то случается, то ничего, а с темнокожим – происшествие»

Двукратный призер Олимпиад, бывший форвард «Ванкувера» Павел Буре поделился мнением о протестах в США.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

– Если равноправие, то один закон должен трактоваться одинаково. Если что-то с белым случается, то ничего, а с темнокожим – целое происшествие. Для всех все должно быть одинаково. Я проработал в Америке больше 20 лет, со мной играли ребята разных национальностей и рас, и ко всем я относился одинаково.

Лучший друг был Джино Оджик – индеец, и я очень много общался с его сообществом. А ведь коренные американцы – самый угнетенный народ в Северной Америке. Мы дружили с темнокожим . Ко всем относились одинаково, и никакого расизма не было. Происходящее сейчас – это уже какая-то истерия, обратный расизм. Почему кто-то должен просить прощения?

– Коронавирус нанес удар по американскому спорту. Движение Black Lives Matter его добьет?

– Посмотрим. Любая жизнь должна иметь значение. За все время в Америке я не видел, что к чернокожим там относятся плохо. Я уважаю людей всех рас, как и мои друзья. В командах, в которых я играл, оценивали только по человеческим и спортивным качествам. Если этот протест стал частью политических интриг, то это совсем другое дело.

– Соревнования отменять не будут?

– Не понимаю, зачем их отменять. В НБА очень много темнокожих, но чего они хотят? Внимание уже привлекли. Большинство и так считает, что жизнь важна. Темнокожие ходят в те же школы, институты, занимают большие посты, даже президентом выбрали Обаму. Нехорошие люди есть в любой нации, как и хорошие, и это не зависит от цвета кожи. Просто законы надо соблюдать, – сказал Буре.

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

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