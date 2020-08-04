РПЛ будут транслировать в США. В Бразилии 1 матч тура покажут бесплатно

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии.

Стриминговый сервис FuboTV приобрел эксклюзивные права на показ двух матчей каждого тура РПЛ в США. Матчи будут транслироваться на OTT-платформе с англоязычным комментарием.

В Бразилии права получила телевизионная сеть Band. Компания будет показывать четыре матча в туре, одну игру – на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Также РПЛ транслируют в Испании, балканских странах, на Кипре, в Гонконге, в странах СНГ.