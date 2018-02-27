Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду поделился мнением о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

— Как относитесь к последним новостям? Леброн, Наоми Осака — вы их понимаете?

— Несправедливо судить темнокожих спортсменов за их решения, говорить правильные они или нет. Мы же не знаем, каково им в Америке. Как белый человек, я должен отойти от ситуации и просто понять и принять эти решения. При этом меня тревожит, что американские СМИ, похоже, подают тему однобоко, рассказывают только о жестокости полиции. Все же не так просто, что копы плохие или темнокожие угнетаются.

— А как?

— Полиция, кажется, боится. Чернокожие в Америке оказываются в ловушке бедных общин куда чаще, чем белые. Все из-за политики правительства США, восходящей к временам отмены рабства. Статистика показывает, что вероятность перемещения вверх из таких общин минимальна. Насколько я помню — менее 1 процента. Замкнутый круг. В итоге у нас есть сообщества, которые порождают насилие, и полицейские, которые боятся войти в эти сообщества.

— Что делать?

— Проблема не исчезнет, пока правительство США не поддержит сообщества с низким доходом. Если эти протесты вынудят правительство США исправить свои ошибки — я полностью за. Но, к сожалению, мне кажется, ничего не изменится.

— Согласны ли вы с Дональдом Трампом, который недоумевал по поводу позиции НБА – мол, они смело критикуют американское правительство, но прижали хвосты, когда менеджер «Рокетс» в соцсетях поддержал протестующих в Гонконге, и Китай тут же пригрозил разорвать все контракты с лигой.

— Увы, это правда. Тот же Леброн больше сосредоточен на своих деньгах, чем на борьбе за права человека. У меня, кстати, есть одна теория.

Движение BLM приносит прибыль. Бренды капитализируются, их список очень длинный. Они просто следят за импульсом и извлекают из него выгоду. Отстой, но в этом ничего нового. И когда ситуация изменится, многие другие будут извлекать выгоду из того, что будет в повестке дальше. Это просто показывает, насколько эгоистично человечество.

Очень немногие сейчас будут обвинять Китай. Потому что можно потерять много денег. Что говорить, если Голливуд специально вырезает сцены из фильмов, чтобы успокоить китайское правительство.

Никогда не бывает однозначного хорошего, плохого, правильного или неправильного. У людей есть глубокие эгоистические интересы во всем, что они делают. Расизм и жестокость полиции — лишь небольшая часть того, во что превратилось движение BLM.

Для одних — это инструмент политической войны, для других — выхлоп первобытной ярости, для третьих — реализация права человека на протест, – сказал Уайлд.