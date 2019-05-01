В «Салавате» сделали платными тренировки для детей. Игроков первых двух пятерок будут кормить бесплатно

ввел платные тренировки для детей.

На первом этапе сумма составит 1500 рублей в месяц для игроков 2008-2015 годов рождения.

Планируется, что цена будет расти и дойдет до 5-6 тысяч рублей, сообщает «ГорОбзор.Ру».

Помимо этого, клуб вводит дополнительные тренировочные программы. Игроки занимаются полтора часа на льду в общей группе. Стоимость – 1200 рублей за одно занятие.

Если хоккеист играет в первых двух пятерках, его будут кормить бесплатно вместе с основным вратарем после тренировок общей группы. Данную меру в клубе назвали поощрительной.

Ожидается, что в ноябре-декабре система платных тренировок вступит в силу.