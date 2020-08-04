«ПСЖ» предложил Месси зарплату лучше, чем в «Барсе», и готов заплатить больше «Ман Сити» (TyC Sports)

«ПСЖ» хочет купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Парижане предложили аргентинцу контракт с зарплатой больше, чем он получает в «блаугране», сообщает TyC Sports.
Также «ПСЖ» предложил заплатить за трансфер больше, чем «Манчестер Сити». «Горожане» не смогут повторить предложение конкурентов из-за финансового фэйр-плей.
Тем не менее самому Месси больше нравится вариант с переход в «Ман Сити».
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