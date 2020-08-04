«ПСЖ» предложил Месси зарплату лучше, чем в «Барсе», и готов заплатить больше «Ман Сити» (TyC Sports)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«ПСЖ» хочет купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Парижане предложили аргентинцу контракт с зарплатой больше, чем он получает в «блаугране», сообщает TyC Sports.

Также «ПСЖ» предложил заплатить за трансфер больше, чем «Манчестер Сити». «Горожане» не смогут повторить предложение конкурентов из-за финансового фэйр-плей.

Тем не менее самому Месси больше нравится вариант с переход в «Ман Сити».

🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала

Опрос

Куда уйдет Месси?
116222 голосa
«Интер»
19%
Интер
«Манчестер Юнайтед»
7%
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Сити»
45%
Манчестер Сити
Останется в «Барсе»
29%
Барселона

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья