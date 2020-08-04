Дочь Федуна – на 3-м месте в рейтинге 25 богатейших женщин России от Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 25 богатейших женщин России.

Впервые в него вошла Екатерина Федун, дочь Леонида Федуна. В октябре 2018 года владелец передал своим детям — дочери Екатерине и сыну Антону — около 2% акций «Лукойла». Сейчас такой пакет акций стоит более 1,2 млрд долларов.

По итогам 2019 года нефтяная компания начислила 242,5 млрд рублей дивидендов, доля детей — почти 6 млрд рублей.

Состояние дочери Федуна оценивается в 700 млн долларов. Она занимает 3-е место в рейтинге.

На 5-м месте в списке – Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца . Они развелись в 2014 году. Ее состояние – 600 млн долларов.

7-е место в списке заняла Лилия Ротенберг, дочь председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Ее состояние оценивается в 500 млн долларов.

Ирина Абрамович, бывшая жена владельца «Челси» , состояние которой оценивается в 300 млн долларов, заняла в рейтинге 14-е место.

На 16-м месте находится Полина Юмашева, возглавляющая комитет женского футбола РФС. Ее состояние – 300 млн долларов.

25-ю строчку заняла Мария Шарапова, которая некоторое время назад завершила профессиональную карьеру. Она развивает собственный бренд Sugarpova, под которым выпускаются жевательные конфеты и шоколады. В 2019 году его продажи составили 20 млн долларов. Размер состояния экс-теннисистки – 200 млн долларов.

С полным списком можно ознакомиться здесь.