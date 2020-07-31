«Лион» зачехлил «Сити» с Пепом, «Зенит» сильнее «Ростова», а «Локо» – «Краснодара», травма Свечникова и другие новости утра

1. Главная тема недели – Лига чемпионов. В субботу вылетел «Ман Сити», «Лион» теперь сыграет с «Баварией» в полуфинале. Остались только немецкие и французские клубы, и это невиданный расклад! «Зенит», похоже, осенью играл в неслабой группе… Команды Гвардиолы не выходят в финал уже почти десять лет.

2. Завершился 2-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Ростов». В Москве ЦСКА обыграл «Тамбов», «Локомотив» взял верх над «Краснодаром». Три клуба, набравших по шесть очков, лидируют в таблице.

В рамках субботы случились очередная травма Дзагоева, удаление Ракицкого, первый гол Ловрена.

3. Особая тема – задержания фанатов команд РПЛ на фоне протестов в Минске. За кричалки «Жыве Беларусь» как минимум 15 болельщиков ЦСКА могут получить запрет на посещение стадионов. Победный гол «Тамбову» забил форвард Шкурин, который чуть ранее отказался играть за сборную Беларуси при власти Лукашенко.

Полиция задержала болельщика «Локомотива», который пришел с флагом в поддержку Беларуси. Также с кричалками, связанными с соседней страной, выступили фанаты «Динамо».

4. В Кубке Стэнли «Каролина» проиграла «Бостону», «Аризона» нанесла поражение «Колорадо», «Тампа» вышла вперед в серии с «Коламбусом», а «Вегас» продолжил победную серию, вновь переиграв «Чикаго».

Свечников травмировал ногу вследствие падения в игре с «Бостоном». Возможно, все серьезно, Андрея не было в раздевалке после матча.

У «Бостона» потеря случилась еще до игры, когда основной вратарь Раск отказался участвовать в плей-офф НХЛ. Впрочем, заменивший его словак Галак отлично справился, отразив 29 бросков из 30.

5. Новости о «Барселоне» все льются и льются. Месси может покинуть команду, если в клубе не произойдут изменения. Бартомеу не намерен уходить в отставку после 2:8 от «Баварии». Абидаля могут уволить вслед за Сетьеном. Клуб предложил Почеттино контракт по схеме «1+1» и контактирует с Аллегри и Анри.

6. Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сезоне-2019/20.

7. ЦСКА согласовал с бразильцем Фуксом пятилетний контракт. Защитника могут купить за 9,5 млн евро с учетом бонусов.

8. «Динамо» обновило логотип и добавило к клубным цветам золотой и графит.

9. «МЮ» представил выездную форму на сезон-2020/21.

10. В рамках Гран-при Испании Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – двенадцатый.

11. В НБА «Портленд» победил «Мемфис» и вышел в плей-офф. «Новый Орлеан» уволил Джентри.

12. Доходы Миллера и других руководителей «Газпрома», курирующих в числе прочего и спорт, выросли до 1 млрд рублей в общей сложности. Убытки компании – 276,9 млрд.

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