Линекер о Стерлинге: «Он будет плохо спать сегодня»

Теги Лион Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер Лига чемпионов УЕФА Рахим Стерлинг Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на промах полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, упустившего голевой момент в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:3).

«Он слишком уж старался ударить по мячу. Если так направлять ногу, только промах и может случиться.

Нанести удар ногой по мячу – все, что от тебя требуется. Он пытался пробить с небольшим усилием.

Сегодня он будет плохо спать», – дал комментарии британец.

Этим промахом Стерлинг сам похоронил «Сити»: пульнул выше по пустым, а сразу следом «Лион» забил третий

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