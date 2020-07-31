Линекер о Стерлинге: «Он будет плохо спать сегодня»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на промах полузащитника , упустившего голевой момент в матче 1/4 финала в с «Лионом» (1:3).

«Он слишком уж старался ударить по мячу. Если так направлять ногу, только промах и может случиться.

Нанести удар ногой по мячу – все, что от тебя требуется. Он пытался пробить с небольшим усилием.

Сегодня он будет плохо спать», – дал комментарии британец.

Ключевой момент матча. Невообразимый промах Стерлинга и шокированный Пеп. Сразу после – «Лион» положил третий 😱https://t.co/0H7c6qo8Ma pic.twitter.com/Y3RFNpno2n — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2020

Этим промахом Стерлинг сам похоронил «Сити»: пульнул выше по пустым, а сразу следом «Лион» забил третий