Дзагоев повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Тамбовом». Это случилось второй тур подряд

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев был заменен в первом тайме матча 2-го тура с (2:1, второй тайм).

30-летний игрок повредил заднюю поверхность бедра правой ноги и был заменен на 27-й минуте на форварда Илью Шкурина.

Для Дзагоева замена из-за подозрения на травму задней поверхности бедра стала второй подряд – в предыдущем туре, против «Химок» (2:0), Алан также не смог доиграть встречу до конца.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзагоев избежал травмы в матче с «Химками»