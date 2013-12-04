«Новый Орлеан» уволил Элвина Джентри

отправил в отставку главного тренера .

В контракте Джентри оставался сезон-2020/21.

«Пеликанс» в дебютном сезоне 1-го номера драфта-2019 Зайона Уильямсона не смогли выйти в плей-офф. Результат команды после рестарта в Орландо – 2-6.

Джентри возглавлял «Новый Орлеан» с 2015 года.

Ожидается, что основными кандидатами на освободившуюся должность будут ассистенты («Клипперс») и («Лейкерс»).

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