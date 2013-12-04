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    «Новый Орлеан» уволил Элвина Джентри

    Теги Тайрон Лю Джейсон Кидд Новый Орлеан НБА отставки Элвин Джентри Баскетбол

    «Новый Орлеан» отправил в отставку главного тренера Элвина Джентри.

    В контракте Джентри оставался сезон-2020/21.

    «Пеликанс» в дебютном сезоне 1-го номера драфта-2019 Зайона Уильямсона не смогли выйти в плей-офф. Результат команды после рестарта в Орландо – 2-6.

    Джентри возглавлял «Новый Орлеан» с 2015 года.

    Ожидается, что основными кандидатами на освободившуюся должность будут ассистенты Тайрон Лю («Клипперс») и Джейсон Кидд («Лейкерс»).

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