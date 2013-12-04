НБА. «Портленд» сыграет с «Мемфисом» за попадание в плей-офф

Сегодня «Портленд» и «Мемфис» сыграют в рамках плей-ин за последнее место в зоне плей-офф от Западной конференции.
«Блэйзерс» в случае победы попадут в плей-офф. Если выиграют «Гризлис», то 16 августа команды проведут еще одну встречу, которая станет решающей.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 15 августа, 21.30, «HP Field House »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У главной сказки в Диснейуорлде нет хэппи-энда. «Финикс» выиграл все матчи рестарта, но остался без плейофф