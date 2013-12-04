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    НБА. «Портленд» сыграет с «Мемфисом» за попадание в плей-офф

    Теги результаты Мемфис Портленд НБА Баскетбол

    Сегодня «Портленд» и «Мемфис» сыграют в рамках плей-ин за последнее место в зоне плей-офф от Западной конференции.

    «Блэйзерс» в случае победы попадут в плей-офф. Если выиграют «Гризлис», то 16 августа команды проведут еще одну встречу, которая станет решающей.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-ин

    Портленд – Мемфис
    Дата проведения
    15 августа, 21.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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