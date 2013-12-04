НБА. «Портленд» сыграет с «Мемфисом» за попадание в плей-офф

Сегодня и сыграют в рамках плей-ин за последнее место в зоне плей-офф от Западной конференции.

«Блэйзерс» в случае победы попадут в плей-офф. Если выиграют «Гризлис», то 16 августа команды проведут еще одну встречу, которая станет решающей.

Сезон-2019/20 возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Плей-ин

Портленд – Мемфис Дата проведения 15 августа, 21.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

У главной сказки в Диснейуорлде нет хэппи-энда. «Финикс» выиграл все матчи рестарта, но остался без плейофф