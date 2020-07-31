Ракицкий удален в матче с «Ростовом» и не сыграет с ЦСКА. Он получил две карточки на Зайнутдинове

Защитник «Зенита» не доиграл до конца матч 2-го тура с (2:0).

Главный арбитр матча удалил футболиста на 78-й минуте, показав ему вторую желтую карточку.

Первое предупреждение Ракицкий получил на 55-й минуте, сфолив на полузащитнике .

Вторую карточку украинец тоже получил за нарушение против Зайнутдинова: Ракицкий опоздал к мячу и в подкате снес соперника.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит».

Защитник пропустит матч 3-го тура с ЦСКА из-за дисквалификации.

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