Ракицкий удален в матче с «Ростовом» и не сыграет с ЦСКА. Он получил две карточки на Зайнутдинове

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не доиграл до конца матч 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).
Главный арбитр матча Павел Кукуян удалил футболиста на 78-й минуте, показав ему вторую желтую карточку.
Первое предупреждение Ракицкий получил на 55-й минуте, сфолив на полузащитнике Бактиере Зайнутдинове.
Вторую карточку украинец тоже получил за нарушение против Зайнутдинова: Ракицкий опоздал к мячу и в подкате снес соперника.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит».
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