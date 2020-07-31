Два клуба из группы «Зенита» пробились в полуфинал ЛЧ. Это «Лион» и «Лейпциг»

«Лион» и дошли до полуфинала .

Оба клуба в первой половине сезона были соперниками по группе.

В квартете G «Лейпциг» занял 1-е место с 11 очками, набрал 8 очков и стал 2-м.

Выступавшие в той же группе «Бенфика» и «Зенит» имели по 7 очков на своем счету по итогам 6 туров. Петербургская команда заняла 4-е место и не попала в стадию плей-офф какого-либо из еврокубковых турниров.

В матчах с «Лионом» «Зенит» набрал 4 очка (1:1 на выезде, 2:0 дома). В играх с «Лейпцигом» российская команда потерпела поражения (1:2 в гостях, 0:2 на своем поле).