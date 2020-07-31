За кричалки «Жыве Беларусь» задержаны как минимум 15 фанатов ЦСКА. Им грозит запрет на посещение стадионов

Не менее 15 болельщиков ЦСКА задержали после матча 2-го тура с «Тамбовом» (2:1).

Им грозит денежный штраф и запрет посещения стадионов за кричалки «Жыве Беларусь», сообщил адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь болельщикам.

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», – сказал адвокат.

По его словам, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты стали скандировать после того, как белорусский нападающий забил второй гол в ворота .

«В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков», – сказал Соловьев.

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