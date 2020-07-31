🌠«Ман Сити» вылетел из ЛЧ. «Лион» сыграет с «Баварией» в полуфинале

Определился последний полуфиналист Лиги чемпионов-2019/20.

На стадии 1/4 финала «Лион» нанес поражение «Манчестер Сити» (3:1). В составе победителей один мяч забил полузащитник , два – нападающий . Единственный гол «Манчестер Сити» на счету хавбека Кевина де Брюйне.

В полуфинале французская команда сыграет с «Баварией», соперники встретятся 19 августа.

Помимо и «Баварии», на трофей продолжают претендовать «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Они сыграют друг с другом в полуфинале 18 августа.

Таким образом, в сетке остались два французских и два немецких клуба.