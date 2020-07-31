🌠«Ман Сити» вылетел из ЛЧ. «Лион» сыграет с «Баварией» в полуфинале

Теги Бавария Лион Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Мусса Дембеле 1996 Максвелл Корне Футбол

Определился последний полуфиналист Лиги чемпионов-2019/20.

На стадии 1/4 финала «Лион» нанес поражение «Манчестер Сити» (3:1). В составе победителей один мяч забил полузащитник Максвелл Корне, два – нападающий Мусса Дембеле. Единственный гол «Манчестер Сити» на счету хавбека Кевина де Брюйне.

В полуфинале французская команда сыграет с «Баварией», соперники встретятся 19 августа.

Помимо «Лиона» и «Баварии», на трофей продолжают претендовать «РБ Лейпциг» и «ПСЖ». Они сыграют друг с другом в полуфинале 18 августа.

Таким образом, в сетке Лиги чемпионов остались два французских и два немецких клуба.

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