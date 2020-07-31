«Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать». Гончаренко о событиях в Беларуси

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о событиях, происходящих в Беларуси после выборов.

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал.

Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил , набрав 80,1% голосов.

Мирных протестующих жестко разгоняла милиция. По данным МВД, было задержано более 5000 человек, более 200 находились в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести.