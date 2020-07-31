«Зенит» победил «Ростов» (2:0), забили Азмун и Ловрен. У питерцев 6 очков в 2 турах💙🤍

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В матче 2-го тура РПЛ «Зенит» нанес поражение «Ростову» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Зенит» набрал 6 очков в 2 турах нового сезона. На счету «Ростова» осталось 3 очка.

Ростов – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
15 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Азмун, 0:2 – 87 Ловрен.
РостовПесьяков, Козлов (Байрамян, 85), Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Попов (Еременко, 74), Норманн, Ионов, Мамаев (Хасимото, 74), Зайнутдинов, Шомуродов (Тошевски, 85).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Прохин, 80), Оздоев, Барриос, Ригони (Ерохин, 73), Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73).
Предупреждения:
Малком (1), Норманн (3), Чернов (23), Ракицкий (55), Азмун (70), Барриос (90).
Удаление:
Ракицкий (78).

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