«Зенит» победил «Ростов» (2:0), забили Азмун и Ловрен. У питерцев 6 очков в 2 турах💙🤍

В матче 2-го тура РПЛ «Зенит» нанес поражение «Ростову» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
«Зенит» набрал 6 очков в 2 турах нового сезона. На счету «Ростова» осталось 3 очка.
- Дата проведения
- 15 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Попов (Еременко, 74), Норманн, Ионов, Мамаев (Хасимото, 74), Зайнутдинов, Шомуродов (Тошевски, 85).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Прохин, 80), Оздоев, Барриос, Ригони (Ерохин, 73), Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73).
- Удаление:
- Ракицкий (78).