ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах, сегодня был обыгран «Тамбов» – 2:1💖💙

Во 2-м туре РПЛ ЦСКА победил «Тамбов» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах нового чемпионата. Следующим соперником московской команды станет «Зенит».
- Дата проведения
- 15 августа, 18.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Набабкин, Карпов (Магнуссон, 64), Фернандес, Сигурдссон (Гайч, 63), Марадишвили, Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 27; Бийол, 88), Дивеев.
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Тамбов –
Рыжиков, Ойеволе, Рыбин (Балашов, 83), Грицаенко, Чичерин, Карасев, Килин (Шляков, 83), Чуперка, Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян, Панченко (Обухов, 57).