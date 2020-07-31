ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах, сегодня был обыгран «Тамбов» – 2:1💖💙

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Во 2-м туре РПЛ ЦСКА победил «Тамбов» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

ЦСКА набрал 6 очков в 2 турах нового чемпионата. Следующим соперником московской команды станет «Зенит».

ЦСКА – Тамбов 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
15 августа, 18.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Кучаев, 1:1 – 42 Карапетян, 2:1 – 55 Шкурин.
ЦСКААкинфеев, Щенников, Набабкин, Карпов (Магнуссон, 64), Фернандес, Сигурдссон (Гайч, 63), Марадишвили, Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 27; Бийол, 88), Дивеев.
ТамбовРыжиков, Ойеволе, Рыбин (Балашов, 83), Грицаенко, Чичерин, Карасев, Килин (Шляков, 83), Чуперка, Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян, Панченко (Обухов, 57).
Предупреждения:
Карапетян (76), Акинфеев (90).

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