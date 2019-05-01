Бринд′Амор о травме Свечникова: «Выглядит скверно. Сочувствую ему»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор прокомментировал травму форварда Андрея Свечникова в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (1:3).
«Прямо сейчас мне тяжело, парень получил травму, и она выглядит действительно скверно. Вот и все, о чем я сейчас думаю.
Я сочувствую ему. Я попросту не могу дать никаких других комментариев сейчас, честно говоря», – сказал Бринд′Амор.
Журналист Чип Александер передает, что, по словам форварда «Каролины» Джастина Уильямса, Свечникова не было в раздевалке после матча.
Свечников травмировал ногу после падения в игре с «Бостоном»