Бринд′Амор о травме Свечникова: «Выглядит скверно. Сочувствую ему»

Главный тренер «Каролины» ′Амор прокомментировал травму форварда в матче первого раунда Кубка Стэнли с (1:3).

«Прямо сейчас мне тяжело, парень получил травму, и она выглядит действительно скверно. Вот и все, о чем я сейчас думаю.

Я сочувствую ему. Я попросту не могу дать никаких других комментариев сейчас, честно говоря», – сказал Бринд′Амор.

Журналист Чип Александер передает, что, по словам форварда «Каролины» Джастина Уильямса, Свечникова не было в раздевалке после матча.

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