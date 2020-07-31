Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко

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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.

Ранее в неподтвержденном аккаунте Шкурина в инстаграме появился пост об отказе играть за национальную команду.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь.

Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь⚪🔴⚪», – говорится в сообщении.

Агент игрока Валерий Исаев подтвердил, что Шкурин отказался выступать за сборную.

«Не буду лукавить, это правда инстаграм Шкурина и это его слова. Я с ним уже общался по этому поводу. Я как гражданин Беларуси солидарен с Ильей.

Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе – он же не преступление совершил! Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья. Он общается благодаря интернету, который у нас хотят забрать постоянно.

Не скажутся ли его слова на семье? Я знаю, что происходит в его семье. Проверки им не угрожают. Они уже были давно, и с этим уже были проблемы, разобрались. Да и нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться», – заявил агент.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Мирных протестующих жестко разгоняла милиция. По данным МВД, было задержано более 5000 человек, более 200 находились в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести.

 
 
 
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Публикация от Ilya (@ilya_shkurin99)

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